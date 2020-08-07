Bir garip TL hikayesi: Neyi farklı yapıyoruz ki farklı sonuç bekliyoruz?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Bitkisel hayatta misali, yaklaşık 6-7 hafta boyunca 6,85 seviyesinde yatay bir seyir izleyen USD/TRY kuru, uyanarak adeta göğü deldi.
- Bayram öncesi, kur cephesinde başlayan psikolojik 7 seviyesine doğru yukarı yönlü kıpırdanma, bayram ertesi ilk işi günü, Londra’da TL kıtlığı ile %1,050 seviyesine çıkan gecelik faizler ile 6,90 seviyelerine kadar gerilemesi ardından dün 7,31 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini bir adım daha yukarı taşıdı.
- İşin üzücü tarafı, ABD Doları'nın küresel çapta itilip kakıldığı bir dönemde (dolar endeksi son 28 ayın en düşük seviyesinde) bizim paramızın dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriliyor!
- Acaba, tüm dünya, önüne arkasına bakmadan dolar satarak hisse senedi, kıymetli metal ve hatta kripto paraları alırken, neden bir tek Türk Lirası satılıyor?
- İlk önce çok uzaklara gitmeyelim. İçeride, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarının tüm zamanların zirvesinde olduğunu hatırlayalım. Bunun adı dolarizasyon, yani yerel paradan kaçış. Sebebi? Bir, güven eksikliği, iki, negatif reel getiriye sahip Türk Lirası.
- Dışarıda ise son dönemde yapılan sık ve ani değişiklikler nedeniyle yabancı yatırımcıda yaşanan güven erozyonun tetiklediği TL varlıklardan bitmek bilmeyen kaçışa, ısınan ekonomi nedeniyle artan cari işlemler açığının da yarattığı reel döviz talebi eklenince, sonuç pek de şaşırtıcı olmadı.
- En önemli ise, rezervlerde yaşanan erime. TCMB’nin 2013’de 115 milyar dolar ile zirve yapan brüt döviz rezervleri, dün 46,7 milyar dolar ile son 15 senenin dibine geriledi. Son 1 haftada 4,3 milyar dolar rezerv kaybı yaşanırken, yılbaşına göre kayıp ise yaklaşık 35 milyar dolar oldu (bakınız grafik).
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