banner583
32 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
12 0
 
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
219 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
11 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
DAÜ Cup şampiyonları belirlendi
14 0
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
Adapass uygulaması daha güvenli olmalı
123 0
banner661

BİNBOĞA-YEM Ltd'de uzlaşı sağlandı

banner476

banner666
BİNBOĞA-YEM Ltd'de uzlaşı sağlandı

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de 7 Eylül’den beridir süren grev, tarafların anlaşma sağlayarak protokol imzalaması neticesinde sona erdi.

KOOP-SEN Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, dün Başbakanlık ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinde yapılan toplantılar neticesinde taraflar arasında anlaşma sağlandığını ve bu çerçevede protokol imzalandığını duyurdu.

“Bu bağlamda iş barışı sağlanmış olup, grevimiz sona ermiştir” diyen Güröz, Binboğa Yem Fabrikası, LP Gaz Tesisleri ve Harup Fabrikasında iş başı yapıldığını, halka ve hayvancıya hizmet verildiğini duyurdu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.