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BİNBOĞA YEM'de uzlaşı için masaya oturulacak

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BİNBOĞA-YEM Ltd’nin Lefkoşa Gönyeli’de Karma Hayvan Yemi Fabrikası ile LP Gaz Üretim ve Dolum Tesisi ve İskele Boğaz’da Harup Ürünü İşleme Tesisi olmak üzere tüm tesislerinde devam eden grevde uzlaşı arayışları da sürüyor

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BİNBOĞA YEM'de uzlaşı için masaya oturulacak

Koop-Sen’in BİNBOĞA-YEM Ltd.’de başlattığı grev sürerken, taraflar uzlaşı sağlamak için görüşmeler yapıyor. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz’ün verdiği bilgiye göre, Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Sendika ve BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu, bugün saat 15.00 sıralarında biraraya gelecek.

Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen), Karma Hayvan Yemi Harnup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de, “siyasi personel istihdamına son verilmesi” talebiyle başlattığı grev dördüncü gününde. Salı günü greve başlayan Sendika, dünden itibaren süresiz greve gitti.

BİNBOĞA-YEM Ltd’nin Lefkoşa Gönyeli’de Karma Hayvan Yemi Fabrikası ile LP Gaz Üretim ve Dolum Tesisi ve İskele Boğaz’da Harup Ürünü İşleme Tesisi olmak üzere tüm tesislerinde devam eden grevde uzlaşı arayışları da sürüyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ilk olarak BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu ile ön görüşme yaptığını, şu sıralarda ise kendileri ile görüştüğünü bildirdi.

Güröz, bugün Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Sendika ve BİNBOĞA-YEM Ltd. Yönetim Kurulu arasındaki ön görüşmelerin tamamlanmasının ardından, saat 15.00 sıralarında tüm tarafların biraraya geleceğini açıkladı.

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