Biden'ın popülaritesi sert düştü

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlü, para, borsa ve payasa analizi şöyle:
- Taliban, tam kontrolü ele geçirmesi ve Kabil'in düşmesinden sonra ilk resmi haber brifinglerini dün düzenledi. Yaptığı açıklamada, diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurmak istediklerini (ABD için tehdit oluşturmayacaklarını) ve İslam hukuku çerçevesinde kadınların haklarına saygı göstereceklerini söyledi.
- Reuters / Ipsos anketine göre, ABD Başkanı Biden'ın %53 olan onay notu, %7 düşerek görev aldığı sürenin en düşük seviyesine geriledi. Bunun da arkasında, ABD destekli Afgan hükümetinin hafta sonu binlerce sivilin ve Afgan askeri müttefiklerinin güvenlikleri için kaçmasına neden olan kargaşanın yattığını görüyoruz. Süreç, ABD vergi mükelleflerine 1 trilyon dolara mal olurken, kaybedilen binlerce Amerikan hayatının da, Biden'a fatura edildiğini görüyoruz.
- İçeride ise, TCMB'nin 5 aydır faiz oranlarını sabit tutması ve enflasyonun Ekim'den önce (baz etkisi) ile gerilemeyeceği beklentisi, bunun da 2 ay daha faiz hadlerinin TL'ye koruma kalkanı olacağı anlamına geldiği düşünülürse, TL ve TL cinsi varlıkların yurtdışında esen iyimserliğe temkinli bir şekilde eşlik etmeye devam edeceğini düşündürüyor.
- Geride bıraktığımız hafta, USDTRY kuru açısından, okurlarımız, 8,64 seviyesinin üzerinde gecelik / haftalık bir kapanış görmeden yukarı yönlü seyre ihtimal vermediğimizi hatırlayacaklardır. Bu minvalde, bayram tatili sonrası 8,2950 seviyesin gören, akabinde TCMB üzerinde başlayan faiz indirim baskısı ile 8,68 seviyesine dayanan kur, öngörümüze paralel yüksek seviyelerde kalıcı olamayarak dün 8,40 seviyesinin de altına sarktı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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