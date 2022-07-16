Benzinde indirim

95 oktan ve 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı. Mazot fiyatında ise değişim olmadı





Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor.

Bu, temmuz ayında yapılan üçüncü akaryakıt indirimi olurken, indirim sadece kurşunsuz benzinde olacak.

Kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı.

Buna göre, 95 oktan 22.52 TL, 98 oktan benzin ise 22.82 TL olacak.

İndirimli satış fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Şu anda 95 oktan benzin 23.81 TL/Lt, 98 Oktan benzin 24.10 TL/Lt, Euro Diesel 24.86 TL/Lt ve gazyağı 23.23 TL/Lt’den satılıyor.

1 Temmuzdan itibaren akaryakıta üçüncü kez indirim yapılıyor.

BRENT PETROL FİYATLARI

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından petrol konusunda herhangi bir açıklama yapmayacağı beklentisiyle petrol fiyatları haftalık düşüşünün bir kısmını geri aldı.

Eylül vadeli Brent tipi ham petrol dün gün içinde yüzde 2,87 değer kazanarak varil başına 101,94 dolar seviyesine yükseldi. Ağustos vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatıysa gün içinde yüzde 2,68'lik artışla varil başına 98,35 dolar oldu.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün sabah 97,25 dolardan işlem görüyor.

