Bengihan: “Artışlar daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirdi”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, asgari ücret ve hayat pahalılığı atışının daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirdiğini belirterek, hükümeti acilen tedbir almak yerine her gün yeni zam kararları aldığı gerekçesiyle eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle “korkunç boyutlarda” hayat pahalılığı yaşandığı, dar ve sabit gelirli kesimlerin açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Halkın temel gıda maddelerini almakta dahi zorlandığının ifade edildiği açıklamada, hükümet “umursamazlıkla” ve “göstermelik kararlar almakla” suçlandı.



“Herkes dilediği gibi fiyat uygulamaktadır”



Açıklamada, “Göstermelik olarak aldıkları bazı kararlar havada kalmış, pratiğe yansımamıştır. Bazı tüketim maddelerinde KDV sıfırlaması yapılmasına rağmen hiçbir malın fiyatında düşüş olmamıştır. Hükümetin, aldığı kararların takipçisi olmadığını, hiçbir denetim yapmadığını bilen tüccarlar alınan kararlara uymamakta, herkes dilediği gibi fiyat uygulamaktadır” denildi.



Tüp gaz zammı da eleştirildi



Yetersiz olduğu belirtilen asgari ücret ve hayat pahalılığı atışının daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirdiğinin vurgulandığı açıklamada, “Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığı altında ezilmemesi için hükümet acilen tedbir alması gerekirken aksine her gün yeni zam kararları almaktadır. Dün yayınlanan emirname ile ‘azami satış fiyatı’ belirleme adı altında on kiloluk tüp gaza 40 TL zam yapılmıştır. Seçimden on gün önce 5 TL’lik indirim yaparak seçimden sonra 40 TL’lik zam yapılması hükümetin yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca yayınlanan resmi gazetede emirnamenin yürürlük tarihinin 19.07.2022 olarak yazılması kamuda liyakate ve iş ciddiyetine ne kadar önem verildiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.



“Attığı imzaya sahip çıkmayan bir Başbakanın halkın sorunlarına çözüm üreteceğine inancımız yoktur”



Çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin hayat pahalılığı altında ezilmemesi için sendikaların ortaya koydukları önerileri görüşmek için Başbakandan on gün önce randevu talep edildiğinin aktarıldığı açıklamada, Başbakanın randevu talebine hâlâ yanıt vermediği savunularak, Başbakana güvensizlik belirtildi.

Açıklamada, “Geçen yıl Ekim ayında sendikalarımızla protokol imzalayan Başbakan imzasına sahip çıkmadığı gibi bizimle görüşmekten de kaçınıyor. Attığı imzaya sahip çıkmayan bir Başbakanın halkın sorunlarına çözüm üreteceğine inancımız yoktur. Halkımız günden güne yoksullaşırken, gençlerimiz çareyi göç yollarında ararken sadece laf üretenler, lafla karın doymuyor, halkımız sizden insanca yaşanabilecek koşullar için icraat bekliyor” denildi.