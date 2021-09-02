Bekle ve gör: Yarın içeride enflasyon, dışarıda ABD istihdam raporu açıklanacak

- Küresel mali piyasalar dün yine göreceli ve sakin bir günü geride bıraktı. Belki biraz tekrar olacak ama, gözler bir tarafta Delta varyantına yönelik kötüleşen istatistikleri takip ederken, diğer yandan ise açıklanan verilerin ekonomiye dair sunduğu ipuçlarını takip ederek FED'in desteklerini ne zaman azaltacağı sorularına cevap arıyor.
- Mesela dün ABD'de açıklanan veriler yine kafaları karıştırdı. Her ayın ilk Cuması açıklanan ve ABD ekonomisinin gidişatı hakkında en önemli ipuçları sunan istihdam raporunun öncü verisi olan özel sektör istihdamı tahminlerin çok altında artış kaydetti. Özel sektörde Ağustos ayında istihdam artışının 625bin kişi artış kaydetmesi beklenirken, gerçekleşme 374bin oldu. Bu verinin hemen sonrasında, imalat sanayi ISM endeksi beklentilerin üzerinde sonuçlanırken, anketin enflasyon ve istihdama ait alt segmentleri zayıf sinyaller sundu.
- Takdir edersiniz ki, açıklanan veriler kafa karıştırıcı olsa da, Cuma günü açıklanacak istihdam raporunun zayıf kalabileceği yönünde sinyaller sunması küresel risk iştahını destekledi. EURUSD paritesi 1,1850 seviyesine dayanırken, kıymetli madenler ise yerinde saymaya devam etti. Altının ons fiyatı kabaca 1,810 dolar seviyesindeki hareketli ortalamaların çekim alanından kurtulmadan, yukarı yönlü hareketine başlamayacağını düşünüyoruz. Gümüş ise bebek adımları ile de olsa yükselme gayretini korumaya devam ediyor. Net bir sinyal henüz göremiyoruz.
- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte OPEC+ olarak bilinen Rusya da dahil olmak üzere diğer üreticiler, her ay günde 400bin varil ekleyerek rekor üretim indirimlerini aşamalı olarak kaldırma politikasını sürdürme konusunda anlaştılar. Bununla birlikte, OPEC+ 2022 için talep tahminini yükselttiğinin de altını çizelim. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 71-72 dolar bandında salınmaya devam ediyor. Sene sonu için hedef seviyemiz 80 dolar.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: