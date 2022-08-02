Bazı sigara çeşitleri yine zamlandı

Ülkemizde hemen hemen hergün bir yerlere yapılan zamların ardı arkası bitmiyor.

Bazı sigara ürünlerine zam geldi. Harvest marka sigara ürünleri fiyatlarına ortalama 1 TL ile 2 TL arasında artış yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Harvest kısa crush çeşitleri 17 TL’den 18 TL’ye, Harvest Slim çeşitleri 26 TL’den 27 TL’ye çıktı. Harvest Slim Crush çeşitleri ise 28 TL’den 30 TL’ye yükseldi.