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Bazı sigara çeşitleri yine zamlandı

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Bazı sigara çeşitleri yine zamlandı
Ülkemizde hemen hemen hergün bir yerlere yapılan zamların ardı arkası bitmiyor.
Bazı sigara ürünlerine zam geldi. Harvest marka sigara ürünleri fiyatlarına ortalama 1 TL ile 2 TL arasında artış yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; Harvest kısa crush çeşitleri 17 TL’den 18 TL’ye, Harvest Slim çeşitleri 26 TL’den 27 TL’ye çıktı. Harvest Slim Crush çeşitleri ise 28 TL’den 30 TL’ye yükseldi.
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