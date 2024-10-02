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BASS “Asgari ücretli olarak çalışanların geçim şartları dayanılmaz noktada”

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“Çalışanlar, enflasyonun nedeni değil, mağdurudur”

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BASS “Asgari ücretli olarak çalışanların geçim şartları dayanılmaz noktada”
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Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, asgari ücretli olarak çalışanların geçim şartlarının dayanılmaz noktada olduğunu belirtti.

Ekonomik krizin nedeninin çalışanlar ve aldıkları ücretler olmadığını belirten Yeltekin, “Çalışanlar, enflasyonun nedeni değil, mağdurudur.” dedi.Y
Yeltekin yazılı açıklamasına, hayat pahalılığı en yüksek seviyede ilerlerken hükümetin enflasyonu artırmanın peşinde olduğunu savundu.
Yeltekin, 2024 yılının 3’üncü asgari ücretinin belirlenmesinin gecesi, elektrik tarifelerine yüzde 15 zam yapılmasının ülkedeki enflasyonu körükleyenin hükümet olduğunun açık bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

Yeltekin, “Hükümet, ülkede bulunan kamu kaynaklarını, gelirlerini, üretim maliyetlerini, kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı (kaçak) işçinin belirlenmesi, KKTC vatandaşlarını özel sektörde çalışmaya teşvik edilmesi ve temel gıda maddelerinin ucuzlatılmasının desteklenmesi konularında adım atmadığı sürece zam şampiyonu KKTC hükümeti olacaktır.” ifadelerini kullandı.
 
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