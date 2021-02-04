“Başman’ın vergi ödemesi 20 milyon TL”

Başman Group of Companies, Ali Başman’ın, 2020 yılı için devlete yapacağı vergi ödemesinin 20 milyon TL olacağını açıkladı

Kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için "kamu maaşlarından kesinti yapılsın" önerisinde bulunan ve tepki toplayan Ali Başman’a, sahibi olduğu “Başman Group of Companies” Yönetim Kurulu’ndan destek belirten bir açıklama geldi.

Şirket Yönetim Kurulu’nun imzasını taşıyan açıklamada, Ali Başman’ın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla yaptığı açıklamanın ardından, şahsına ve şirkete karşı “asılsız yakıştırmalar ve suçlamalar” yapıldığı ve bunların gerçekleri yansıtmadığı savunuldu.

Başman’ın söylemlerinin “toplumsal seferberlik” ve “ortak bedel ödeme” üzerine olduğu ifade edilen açıklamada, “hiçbir söyleminde, şirketimiz için bir talepte bulunmamıştır, söylemi özel sektörde kepenk kapatan ve işsiz kalan birçok çalışanın evine ekmek götüremediğini ve devletin bu insanlarımıza da sahip çıkması gerektiği yönündedir” ifadelerine yer verildi.

Ali Başman’ın, “zor koşullar altında mesai yapan memur ve özellikle de büyük risk altında çalışan sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmalıdır” cümlesinin ‘çarpıtıldığı’ ve farklı bir algı yaratılmaya çalışıldığı savunulan açıklamada, “Bu zor dönemde, hangi kesimden olursa olsun fedakarca çalışan kişilerin emeklerinin göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğu” ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan Başman’a dair vergi rakamlarının gerçeği yansıtmadığı iddia edilen açıklamada, grup çatısı altındaki şirketlerle ilgili rakamlar aktarıldı.

Açıklamada, şirketin 2019 yılında 20 milyon 483 bin TL vergi ödediği, 2020 yılının ise “pandemi ile mücadele ederek geçmesine rağmen devlete yapacağı vergi ödemesinin yine 20 milyon TL olacağı” öne sürüldü.

