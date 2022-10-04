Başbakan'dan üretim sektörüne müjdeli haberler

Üstel "Hükümet olarak yaptığımız değerlendirme çalışmaları sonrasında 2022-2023 üretim sezonunda narenciye, patates ve kuru ziraat yapan üreticilerimize torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldık. Ayrıca üreticilerimizin beklediği Doğrudan Gelir Desteği ödemesi de 13 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacaktır."

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak 2022-2023 üretim sezonunda narenciye, patates ve kuru ziraat yapan üreticilere torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldıklarını, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin de 13 Ekim’de yapılacağını belirterek, “Üreterek güçleneceğiz” dedi.

Üretimin ve üreten kesimlerin desteklenmeye devam edileceğini vurgulayan Başbakan Üstel, “Üreten kesimler başımızın tacıdır” dedi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak ülkede üretimin artırılması, üreten kesimlerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Üretmeyenlerin var olamayacağı bilinci ile hareket ediyoruz. Üreticilerimizin, ülkemizin en önemli ve vazgeçilmez kesimi olduğu gerçeğinden hareket ederek, onların güçlü olması, ayakta kalması için hükümet olarak her türlü katkı ve desteği vermeye kararlıyız.” dedi.

Üretimin artırılması ve üreticinin desteklenmesinin hükümetin olmazsa olmazlarından olduğunu kaydeden Üstel, “Üreterek var olacağız ve ancak üreterek güçlü ve sürdürülebilir, ayakta kalabilecek bir ekonomik yapı kuracağız. Biz bu temel yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın son dönemlerde içine girdiği finansal ve ekonomik kriz etkilerini her geçen gün biraz daha hissettirirken, diğer taraftan önce küresel ısınmanın yarattığı iklim değişiklikleri, ardından Covid-19 ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile gıda krizinin dünyanın önüne çok büyük bir sorun olarak çıktığını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Ülkemizin bundan asgari düzeyde etkilenmesi yönünde hükümetimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyada bu konuda yaşanan kriz ve tartışmaları yakından izlerken, diğer taraftan ülkemizde ne yapacağımız konularında çok yönlü çalışmalar yapmaktayız. İlgili bakanlıklara gerekli aksiyon planlarını oluşturmaları konusunda vermiş olduğum talimat çerçevesinde bakanlıklar kendi bünyelerinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Tarımsal üretimde bir taraftan çeşitliliğin, diğer taraftan verimliliğin artırılması gerektiğinin bilinci ile hareket etmekteyiz.

Tarımsal alanda üreticilerimiz bizim için çok değerli ve önemlidir. Onların sıkıntılarının aşılması, daha çok üretecekleri bir ortamın yaratılması konusunda hükümetimiz gereken her şeyi yapmakta kararlıdır.”

Dünyada yaşanan finansal ve ekonomik krizle birlikte girdi maliyetlerinin beklenmedik şekilde arttığına dikkat çeken Üstel, tedarik zincirlerinde yaşanan ciddi aksaklıkların artan maliyetleri olumsuz yönde etkilediğini, hükümet olarak bunların bilincinde politikalar geliştirmeye çalıştıklarını, bu çerçevede üretimin ve üreticinin desteklenmesi ve aynı zamanda üretimin devamının sağlanmasının hükümetin olmazsa olmazları arasında olduğunu vurguladı.

Hükümet olarak imkanlar nispetinde tarım alanında üretimde verimliliği artırmak için daha fazla neler yapılabileceği, verilen desteklerin nasıl artırılabileceği konuları üzerinde çalıştıklarını belirten Üstel, bu kapsamda bir süredir ülkenin en eski ve köklü kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile başta olmak üzere diğer üretici birlikleri ile görüşmeler yaptığını, görüşmelerde tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin nasıl artırılacağı üzerinde durduklarını ifade etti.

Üstel sözlerini şöyle tamamladı:

“Verimliliğin artırılması noktasında kuruluşlarımızın özellikle gübre konusunda destek talepleri olmuştur. Doğrudan gelir destek ödemeleri konusunda da beklentilerini dile getirmişlerdir.

Hükümet olarak yaptığımız değerlendirme çalışmaları sonrasında 2022-2023 üretim sezonunda narenciye, patates ve kuru ziraat yapan üreticilerimize torba başına 150 TL gübre desteği verme kararı aldık. Ayrıca üreticilerimizin beklediği Doğrudan Gelir Desteği ödemesi de 13 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacaktır. Amaç ülkemizde üretimin desteklenmesi ve verimliliğinin artırılmasıdır. Hükümetimizin bu yöndeki çalışmaları devam edecektir. Üretim ve üreten kesimler desteklenmeye devam edecektir. Üreten kesimler bizim başımızın tacıdır.

