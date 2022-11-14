Bankaların kârlılığı 117,3 milyon dolar

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ocak-Eylül döneminde bankalar 2,2 milyar TL kârlılık sağladı

KKTC Merkez Bankası, Eylül 2022 sonu itibarıyla bankacılık sektörünün 9 aylık net kârlılığını 2 milyar 192 milyon 567 bin TL seviyesinde açıkladı. Merkez Bankası’nın döviz verileri kullanılarak yapılan hesaplamada ise sektörün ABD Doları cinsinden kârlılığının ise 117 milyon 398 bin dolar olduğu görülüyor. Sektörün Ocak-Eylül 2022 dönemi kârlılığının, 2021’in aynı dönemine kıyasla Türk Lirası bazında %111 oranında arttığı hesaplanırken, ABD Doları bazında ise %0.31 oranında azaldığı hesaplandı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde kârlılık TL bazında 1 milyar 038 milyon; dolar bazında da 117 milyon 766 bin olmuştu. ŞUBE BANKALARINDA İŞLER YOLUNDAKKTC’de faaliyet gösteren Türkiye merkezli şube bankaları sektörün 2,1 milyar TL’lik toplam kârlılığının %41’ine sahip. KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre Ocak-Eylül 2022’ yılında 888 milyon 369 bin TL’lik kârlılık sağlayan şube bankaları, YP (yabancı para) kârlılığın %27’sine, TP (Türk Parası) kârlılığın ise tümüne sahip. Şube bankalarının TP kârlılığı ile özel ve kamu bankalarının TP kârlılığı arasında ise uçurum var.Sektörün 9 aylık verileri özel sermayeli bankaların kârlılıkta kamu bankalarının da arkasında kaldığına işaret ediyor. Özel bankalar 580 milyon 386 bin TL kârlılıkla %26.46’lık payda kalırken, kamu bankaları ise 723 milyon 812 bin TL’lik kârlılıkla %33’lük pay oranını yakaladı. Ülkedeki özel sermayeli bankalar ile kamu bankaları TP cinsinden kârda değil, zararda olması ise dikkati çekti. Veriler özellerin 9 aylık sürede TP hesaplarda 140,4 milyon TL, kamu bankalarının ise 31,6 milyon TL zararda olduğunu gösteriyor.