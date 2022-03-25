Bankaların karlılığı yüzde 114 arttı

Ülkede bankacılık sektörünün 12 aylık net kârlılığı 1 milyar 436 milyon 322 bin TL’ye ulaştı. KKTC’de faaliyet gösteren Türkiye merkezli şube bankaları sektörün 1 milyar 436 milyon TL’lik toplam kârlılığının nerdeyse yarısına sahip oldu

KKTC Merkez Bankası, Aralık 2021 sonu itibarıyla bankacılık sektörünün 12 aylık net kârlılığını 1 milyar 436 milyon 322 bin TL seviyesinde açıkladı. KKTCMB’nin verileri kullanılarak yapılan hesaplamada ise sektörün ABD Doları cinsinden kârlılığının ise 110 milyon 678 bin dolar olduğu görülüyor.KKTC bankacılık sektörünün 2021 yılındaki kârlılığının, 2020’ye kıyasla Türk Lirası bazında %114 oranında, ABD Doları bazında ise %21.05 oranında arttığı hesaplandı. Bankaların kârlılığı 2020 yılında 2019’a kıyasla TL’de %17.3 oranında, dolarda %32.86 oranında azalmıştı.2020 yılında TL kârlılık 671,1 milyon TL, dolar kârlılık ise 91,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. 2019’da bu rakamlar sırasıyla 808,9 milyon TL ve 136,1 milyon dolar olmuştu.2019 ile 2021 verileri kıyaslanınca TL kârlılıkta %77.56 düzeyinde görülen artış, dolar cinsi kârlılıkta yerini %32.86’lık bir düşüşe bırakıyor.KKTC’de faaliyet gösteren Türkiye merkezli şube bankaları sektörün 1 milyar 436 milyon TL’lik toplam kârlılığının nerdeyse yarısına sahip. KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre 2021 yılında 677 milyon 108 bin TL’lik kârlılık sağlayan şube bankaları tüm kârlılığın %47.14’üne ulaştı. Özel bankalar 442 milyon 623 bin TL kârlılıkla %30.82’lik oranını, kamu bankaları ise 316 milyon 591 bin TL’lik kârlılıkla %22.02’lik pay oranını yakaladı.Merkez Bankası’nın “Türk Parası” (TL) ve “Yabancı Para” (döviz) verilerine göre, özel bankalar Türk Parası cinsinden kârlılıkta eksiye düşerken, Yabancı Para’da şube ve kamu bankalarını ikiye katladı. Özel bankaların 2021’de TP kârlılığı “eksi” 143,9 milyon TL, YP kârlılığı ise 586,5 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.Şube bankalarının TP kârlılığı ile özel ve kamu bankalarının TP kârlılığı arasında ise uçurum var. Şube bankalarının TP kârlılığı 399,1 milyon TL, YP kârlılığı ise 277,9 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Kamu bankaları da TP’de 65,2 milyon, YP’de 251,3 milyon TL kârlılıkla diğer banka gruplarının ardından geldi.DOLARKKTC Merkez Bankası verilerine göre TL cinsinden hesaplamalarda sektörün 2021 yılındaki faiz gelirleri 2020 yılına kıyasla %59.58 oranında, faiz giderleri de %66.92 oranında, net faiz gelir/gideri de 51.65 oranında artış gösterdi.Ancak, dolar bazında yapılan hesaplamada faiz gelirlerinin %9.73 oranında, faiz giderlerinin %5.59 oranında, faiz gelir/giderlerinin ise %14.22 oranında düştüğü görülüyor.Türk Lirası kârlılıkta faiz dışı gelirlerde %40.40, faiz dışı giderlerde %22.26, diğer faiz dışı gelir/giderler kaleminde %191.55 artış oldu.Sektörün vergi öncesi kârlılığı %102.55 artışla 1milyar 815 milyon olurken, %68.37 oranında artış gösteren vergi provizyonu sonrasında kârlılık 1.4 milyar düzeyine geldi.