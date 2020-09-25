“Bakın burası çok önemli.” TCMB faiz artırdı; çok da iyi yaptı!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, genel çoğunluğun artırması gerektiği düşüncesinde buluşmasına rağmen, artır(a)mayacağı beklentisinin ağır bastığı dünkü günde, asıl faiz olan politika faizini, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması adına 200 baz puan artırak %8,25 seviyesinden %10,25 seviyesine yükseltti.
- Dünyanın virüs nedeniyle oldukça zorlu bir patikadan geçtiği ve hemen hemen tüm merkez bankalarının ultra gevşek bir para politikası duruşu izlediği bir ortamda, sıkılaştırıcı bir adım atılması, kredibilite anlamında kim ne derse desin takdire şayandır!
- Dün bültenimizde, açık bir şekilde, (1) negatif reel getiriye sahip TL’nin (enflasyonun altında faiz) hem yabancı hem de yerlinin TL’den uzak durmasına neden olduğunu, bunun da içeride dolarizasyon, altınizasyon gibi başka sorunlara yol açtığını (döviz talebi yarattığını),
- Aynı zamanda, düşük faizinin (2) kredi patlaması yaratarak ertelenmiş talebin realize olması ile iç talep üzerinden enflasyon; aynı zamanda artan talebin cari işlemler açığı yaratarak netice itibariyle döviz talebine neden olduğunu,
- (3) bunun da hem döviz kuru hem de enflasyon için iyi birşey olmadığını savunarak (döviz kurun her %10 yükselişi TÜFE’ye ek 2 puan katkı sağlıyor) faizlerin artması gerektiğini savunmuştuk.
- Özellikle (4) TCMB faiz atırmasa da, piyasaya verdiği likiditeyi kısarak piyasaya “faizi sen artır” dercesine dolaylı yöntemler kullanarak kredibilite kaybı da yaşadığını ve nihayetinde TL’ye olan güvenin de sarsıldığını dün açık bir şekilde söylemiştik.
- Analizin devamı için aşağıdaki kinke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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