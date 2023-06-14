Bakanlar Kurulu'ndan dövizdeki artışa karşı yeni önlemler

Bakanlar Kurulu, döviz artışı nedeniyle ekonomide yaşanacak olası olumsuzluklara karşı tedbirler aldı.

Tedbirler arasında, döviz kredisi taksitlerini ödemede zorluk yaşayan vatandaşların kredilerinin vadeleri uzatılması, taksitlerin yeniden yapılandırılması, bazı temel tüketim malları ile hizmetler gruplarında KDV sıfırlanması ve bazı ücretlerle harçlarda döviz kuru sabitlenmedi bulunuyor.

Başbakan Ünal Üstel bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonraısnda alınan tedbirleri açıkladı.

Üstel’in duyurduğu kararlara göre, Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından döviz cinsi kiralarda 31 Aralık 2023’e kadar kur sabitlenecek.

Döviz cinsinden yapılan kira sözleşmelerinde yüzde 13, Türk lirasıyla yapılan kira sözleşmelerinde yüzde 8 olan stopaj vergilerinin yüzde 3’ü kiracıya iade edilecek.

Perakende satış yapanların dövizdeki değişikliğe göre fiyat belirleyip belirlemediği denetlenecek. Liman işçileri ücret tarifeleri ve gemilerle ilgili ücret tarifelerinde yılsonuna kadar kur sabitlenecek. Liman hizmetlerinde de kur sabitlenecek. Döviz kredisi taksitlerini ödemede zorluk yaşayan vatandaşların kredilerinin vadeleri uzatılacak, taksitleri yeniden yapılandırılacak. Bu konuda yasal düzenleme yapılacak.

Temel tüketim malları ve bazı hizmet gruplarında KDV sıfırlanacak.

Yarından başlayarak 1 Temmuz’a kadar üretilen çiğ süt bedellerine litre başına 1,2 TL destek verilecek. 2022-23 üretim sezonunda çiftçilerden alınan yerli yemlik arpanın hayvan üreticilerine satışında kg başına 1 TL destek verilecek. Bunun yanında Hayvancılık Kooperatifi tarafından yapılacak kaba ot, balya ithalatında kg başına 1 TL navlun desteği de sağlanacak.

Kırsal kesim arsası almış ancak ödeyememiş insanların söz konusu bedelleri peşin ödemeleri halinde gecikme zamları 1 kereye mahsus affedilecek.

Bunun yanında, İlk evim kredi paketi uygulamasına bu yılın Temmuz ayında başlanacak.

Yukarıdaki alanlara ilişkin kur sabitlemelerinde 31 Mayıs tarihinde geçerli olan dolar, euro ve sterlin kurları, sabit kur olarak kullanılacak.

