banner762
banner753
25 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
23 0
 
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
54 0
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
21 0
Gıravatlılar’ın gecesi
Gıravatlılar’ın gecesi
50 0
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
“Memleket elden gitti, dalga mı geçiyorsun?”
282 0
MGA ve Koop kazandı
MGA ve Koop kazandı
12 0
banner661
banner726

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk sivil topluma yönelik 12 yeni hibe sözleşmesi

banner476

2021 yılının son çeyreğinde, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 1,8 milyon Euro tutarında 11 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu'na 700 bin Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmenin imzalandı

banner714
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk sivil topluma yönelik 12 yeni hibe sözleşmesi
banner721

 Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk sivil topluma yönelik 2 buçuk milyon Euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi imzaladı.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, 2021 yılının son çeyreğinde, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 1,8 milyon Euro tutarında 11 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu'na 700 bin Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu ile imzalanan hibe anlaşması kapsamındaki projenin, önümüzdeki 2 yıl boyunca uygulanacak ve öncelikle insan ticaretiyle mücadele, mülteci hakları, LGBTİ+ hakları, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, alıkonulma koşulları ve işkence yasağı da dahil olmak üzere karar alma süreçlerine demokratik katılım konularına odaklanacağının aktarıldığı açıklamada, önümüzdeki 2 ile 3 yıl içinde uygulanacak olan proje konuları arasında savunmasız grupların veya azınlık gruplarının insan haklarına erişimi, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, hasta hakları, işçi hakları ve yaşlı hakları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik savunuculuk, atık yönetimi, çevre okuryazarlığı ve aktivizmin yer alacağı duyuruldu.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.