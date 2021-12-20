Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk sivil topluma yönelik 12 yeni hibe sözleşmesi

2021 yılının son çeyreğinde, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 1,8 milyon Euro tutarında 11 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu'na 700 bin Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmenin imzalandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk sivil topluma yönelik 2 buçuk milyon Euro tutarında 12 yeni hibe sözleşmesi imzaladı.

Komisyon’dan yapılan açıklamada, 2021 yılının son çeyreğinde, Kıbrıs Türk toplumundan çeşitli sivil toplum örgütleriyle toplam 1,8 milyon Euro tutarında 11 yeni hibe sözleşmesi ve İnsan Hakları Platformu'na 700 bin Euro tutarında doğrudan hibe desteği sağlayan sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

İnsan Hakları Platformu ile imzalanan hibe anlaşması kapsamındaki projenin, önümüzdeki 2 yıl boyunca uygulanacak ve öncelikle insan ticaretiyle mücadele, mülteci hakları, LGBTİ+ hakları, örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, alıkonulma koşulları ve işkence yasağı da dahil olmak üzere karar alma süreçlerine demokratik katılım konularına odaklanacağının aktarıldığı açıklamada, önümüzdeki 2 ile 3 yıl içinde uygulanacak olan proje konuları arasında savunmasız grupların veya azınlık gruplarının insan haklarına erişimi, gençlerin ve kadınların güçlendirilmesi, hasta hakları, işçi hakları ve yaşlı hakları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik savunuculuk, atık yönetimi, çevre okuryazarlığı ve aktivizmin yer alacağı duyuruldu.