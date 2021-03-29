Avrupa Komisyonu Hellimin tescilini onayladı

Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Halloumi/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti

Avrupa Komisyonu’ndan Kıbrıs için tarihi karar çıktı. Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen (Halloumi) Χαλλουμι/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti.

Tescil kararı, Avrupa Pazarına girecek Hellim’in “Hellim/Halloumi” isimlerinden birini veya istenirse ikisini de kullanarak sadece Kıbrıs’ta üretilebilmesini, başka bir ülkede yapılan üretimlerde bu isimlerin kullanılamamasını ayrıca bu isimlerin kullanılabilmesi için üretilecek hellimin belirli kriterlere uymasını içeriyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, coğrafi tescilin komisyondan geçtiği bilgisini verdi.

Hellim böylece “Menşe İsmi Korumalı Ürün”(P.O.P) olarak AB nezdinde patentini aldı, Yeşil Hat Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle de üreticilerin hellimi Avrupa pazarına sunması için önemli bir aşama kaydedildi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı coğrafi tescil Hellim/Halloumi isimlerini içeriyor ve kuzeyde üretilen Hellimin de Avrupa Pazarı’na girebilmesini öngörüyor.

Bu kararın mevcut ihracaatımızın üçte birini oluşturan ve 50 bin kişinin geçimini sağlayan Hellim sektörü açısından önemli bir kazanım olarak dikkat çekiyor.

Bu tescil, adadaki tüm üreticileri ve tescilin Türkçe ve Yunanca olarak yapılmasını kapsıyor.

Avrupa Komisyon yaptığı incelemenin ardından geleneksel üretim kriterlerini belirlemiş ve sadece bu kriterlerde üretilecek ürüne bu ismin verilebileceği sonucuna varmıştı. Hellimin tescil ve sağlık kriterleri bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenecek.

Avrupa Komisyonu geleneksel olarak Kıbrıs’ta üretilen Halloumi/Hellim’in 1151/2012 Numaralı AB kalite yasası adı altında coğrafi tescilini oy birliği ile kabul etti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis hellimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hellimin coğrafi tescili ile tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılacağını belirtti.

Anastasiadis’in açıklaması şöyle:

“Bugün halloumi/hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor.”