Avrupa'da da enflasyon hortladı: Son 10 yılın zirvesinde!

- Türk mali piyasaları, Zafer Bayramı tatilinden iyimser bir şekilde döndü. Okurlarımız, haftalardır, TL varlıklara yönelik tonumuzun iyimsere döndüğünü fark etmişlerdir. Bunun da arkasında, halen daha dünyada devam eden ultra gevşek para politikasından TL'nin de son dönemlerde nasibini almaya başlaması ilk sırada yer alsa da, TCMB'nin 5 aydır faiz oranını değiştirmemesinin de büyük bir payı olduğunu düşünüyoruz.
- Baz etkisi ile enflasyonun Ekim ayı ile birlikte kafasını aşağı yönlü çevirmeye başlayacak olması, yani fiyatların artış hızının düşmeye başlayacak olması, TCMB'nin elini cesaretlendireceğini düşünüyoruz. Özellikle, Delta varyantının küresel çapta etkili olması, ABD ve İsrail gibi aşılanma oranlarında önde koşan ülkelerde ivmelenen vaka sayıları ve ölüm oranları, para otoritelerinin vanayı kısma noktasında isteksiz kalmasına neden olacaktır.
- Bu bakış açısı ile, yeniden canlanan yabancı girişleri, dünyada var olan bol ve ucuz paranı da yardımı ile dün USDTRY kuru bir kez daha 8,2975 seviyesini test etti. Teknik manada 8,30 seviyesi oldukça önemli bir seviye. Kısa vadede döviz almak için bekleyen yatırımcılar tarafından kollanabileceğini düşünmekle birlikte, bu seviyelerden henüz uzun pozisyon açmak için acele etmeyeceğiz.
- Sadede USDTRY kurnunu seviyesine bakıp yorum yapmanın da hatalı olacağını düşünüyoruz. Keza, Türkiye'nin yabancı indinde risklerini gösteren 5 yıl vadeli CDS primi de 360 baz puana kadar geriledi. Daha basit bir anlatımla, son 6 ayın en düşük seviyesinde! Bu da haliyle, TL cinsi varlıklara ilginin arttığına işaret ediyor.
- Son dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına, özellikle de banka hisselerine ilgisi olduğunu görüyorduk. Dün bu ilginin devam ettiğine şahit olduk. USDTRY kuru 8,30 seviyesine gerilediği günde, BİST100 endeksi günü %1 artışla tamamlarken, Banka endeksindeki artış oranı ise %2,6 oldu. Çarpıcı olması bakımından ele alınırsa, Borsa İstanbul Bankacılık endeksi son 4 ayda %29,4 değer kazandı!
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: