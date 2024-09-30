Asgari Ücrette Değişiklik Yok: Komisyon Kararını Verdi



Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası'nın itirazı üzerine toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrette herhangi bir değişiklik yapmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 19.19'luk artışın korunduğunu belirtti. Buna göre, 1 Eylül'den itibaren net asgari ücret 35 bin 180 TL, brüt ise 40 bin 436 TL olarak uygulanacak.