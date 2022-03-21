Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?

Asgari ücretle İsviçre’de 1819 litre benzin alınabiliyor. Bu rakam KKTC’de 390, Güney’de ise 698 litre

Asgari ücretle İsviçre’de 1819 litre benzin alınabiliyor. Bu rakam KKTC’de 390, Güney’de ise 698 litre Çeşitli ülkelerde asgari ücrete kaç litre benzin alınabileceğine yönelik liste yayınlandı. Listeye göre İsviçre en başta yer aldı. Asgari ücretle İsviçre’de 1.819 litre benzin alınabiliyor.

Asgari ücretle alınabilen benzin (litre):

İsviçre 1.819

Güney Kore 1.053

ABD 1.014

Kanada 989

İngiltere 980

Japonya 929

Fransa 834

Hollanda 803

İtalya 766

Almanya 761

İspanya 656

Yunanistan 379

Hong Kong 277

Türkiye 270

Azerbaycan 250

PEKİ KIBRIS’TA DURUM NE?: KUZEYDE 390, GÜNEYDE 698 LİTRE

Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret net 6.090 TL. 95 oktan benzin ise 17.33 TL. Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret ile 390 Litre benzin alınabiliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise 95 oktan benzin fiyatı 1.363 Euro. Asgari ücret ise 870 Euro. Buna göre güneyde asgari ücrete 698 Litre benzin alınabiliyor.



