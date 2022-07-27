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Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüştü

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüştü
Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları görüşmek ve yılın ikinci asgari ücreti konusunda son kararı vermek üzere toplandı.
Toplantı öncesinde basında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Eylül ayına kadar yüzde 30 oranında HP olması durumunda, Komisyon’un yeniden toplanacağını söyledi.
İşçi kanadı temsilcisi Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise,  asgari ücrete yüzde 56.76 HP oranının yansıtılması taleplerini yineleyerek, aksi taktirde çok sayıda kişinin açlığa mahkum edileceğini söyledi.
İşveren kanadı temsilcisi İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun ise, asgari ücret belirlenirken sadece HP dikkate alınmadığını söyledi ve işverenin gelir-gider dengesinin kurmasının önemine işaret etti.



 
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