Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı 16.00'ya ertelendi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı saat 16.00’ya ertelendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere bugün 13.30’ta ikinci kez toplanacağı duyurulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ertelemenin Bakanlar Kurulu toplantısının uzaması nedeniyle yapıldığı açıklandı.

