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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 09.50’de başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Ali Başman ve diğer yetkililer katıldı.
Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, "Yoksullaşmaya hayır" yazılı tişörtle toplantıya katıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926 TL, net 29 bin 516 TL olarak belirlemişti.
 
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