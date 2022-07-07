Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün 18.00’de toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün saat 18.00’de Bakanlık Toplantı Salonu’nda toplanıyor.

Bakanlık açıklamasına göre, en son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyor.

