Asgari ücret net 8 bin 600 TL

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2022 yılının ikinci asgari ücretini 8 bin 600 TL olarak belirledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Taçoy, Komisyonun Eylül ayında yeniden toplanacağını belirtti.Bu arada, toplantı devam ederken işçi tarafı toplantı masasını terk etti.
Hür-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı oranının asgari ücretliye yansıtılmasını istediklerini ancak bunu anlatamadıklarını söyled.En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyordu.
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