Asgari ücret döviz karşısında eriyor

Ülkemizde ev kiraları, okul harçları, kredi borçları ve daha birçok ödemenin döviz üzerinden işlem görmesiyle, açlık sınırının altında kalan net 4 bin 324 TL oranındaki maaş, aybaşı neredeyse yok oluyor



2021 yılının ikinci asgari ücreti Ağustos ayında belirlenerek, brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi. Buna göre 4 bin 324 TL olan net maaş döviz olarak hesaplandığında, 462 Dolar, 395 Euro ve 334 Sterlin’e denk geliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 pandemisi ve yükselişe geçen döviz kurları, asgari ücreti tamamen etkisiz eleman olarak kıldı.

İnsanlar asgari ücretle bile geçinemezken, bir de dövizin karşısında yok olan Türk Lirası’nın değersizliğiyle iyiden zorlanıyor.

Son dönemlerde vatandaşın belini büken hayat pahalılığı da cabası..

HALKIN SESİ, Ağustos ayında belirlenen yeni asgari ücret ile bu yılın başında belirlenen asgari ücretin karşılaştırmasını yaparak, döviz olarak hesaplandığında ne kadar değer kaybettiğini gözler önüne serdi.

2021 yılı Şubat ayına kadar geçerli olan asgari ücret brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL idi.

Bu hesaba göre Ocak ayında döviz kurlarına bakıldığında, 1 Dolar 5.95 TL, Euro 6.66 TL ve Sterlin 7.84 TL iken 3 bin 323 TL olan net maaş döviz olarak hesaplandığında, 558 Dolar, 499 Euro ve 424 Sterlin’e denk geliyordu.

Daha sonra Şubat 2021’de Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıları neticesinde belirlenen ve 2021 yılının Ağustos ayına kadar geçerli olan yılın ilk asgari ücreti brüt 4 bin 400 TL, net 3 bin 828 TL olarak belirlenmişti.

Şubat ayında döviz kurlarına bakıldığında, 1 Dolar 7.33 TL, Euro 8.88 TL ve Sterlin 10.06 TL’ye denk geliyordu.

Buna göre 3 bin 828 TL olan net maaş döviz olarak hesaplandığında, 522 Dolar, 431 Euro ve 380 Sterlin’e tekamül ediyordu.

2021 yılının ikinci asgari ücreti Ağustos ayında belirlenerek, brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.

Bugünün döviz kuruna bakıldığında ise 1 Dolar 9.36 TL, Euro 10.93 TL ve Sterlin 12.92 TL oldu.

Buna göre 4 bin 324 TL olan net maaş döviz olarak hesaplandığında, 462 Dolar, 395 Euro ve 334 Sterlin’e denk geliyor.

