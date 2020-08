A&S Atun Ltd.'nin Filli Boya Girne Şubesi hizmete girdi

A&S Atun Ltd.'nin Filli Boya Girne Şubesinin açılışı; Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Belediye Başbakanı Nidai Güngördü'nün yanı sıra bakanlar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun'un kız kardeşi, Asu Atun yaptı.

Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı, birlikte çalıştığı iş ortakları ve misafirlere seslenen Asu Atun şöyle konuştu:

"Bizim için oldukça heyecan ve mutluluk verici mağazamızın, ülkemizin güzide şehri olan Girne’de açılışını yapacak olmaktan şeref duyuyoruz.

1972 yılında Annem rahmetli Suna Atun ve Babam Ata Atun, ‘Atun Ltd.’ olarak Kıbrıs Türkünün yokluk günlerinde şirketimizi kurdular. Onların bırakmış olduğu mirası 2000’li yıllara Abim Sn. Sunat Atun önderliğinde devralarak bugünlere taşımış olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Benim Şirkette aktif rol almam 2010 yılı sonrası Abimin isteği üzerine oldu.

Naçizane bir sağlıkçı olarak riskten hiç hoşlanmayan bir yapım var. Sağlıkta riski sevmeyiz. Her türlü testler, araştırmalar yaparız ki her türlü olası riski elimine edip yardım almak isteyen kişiye en iyi şekilde hizmet verebilelim. Halbuki iş hayatında bunun tam tersi olmalıdır. Gözünüzü kapatıp risk almazsanız gelişemezsiniz, büyüyemezsiniz. Benim tam zıttım olarak Abimin hayatında 'risk' diye bir kelime yoktur. Düşünür, karar verir, Allaha tevekkül eder ve uygular. Bu bağlamda bu mağaza bugün siz seçkin dostlarımızın katılımı ile hizmet kalitemizi ve bu önemli markayı en üst düzeyde halkımızın ve piyasanın hizmetine sunarak takdiri sizlerden rızkı da Allahtan diliyoruz."

2017 yılından itibaren Filli Boya gibi bir dünya markasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tek resmî yetkili temsilcisi olduklarini belirten Asu Atun, bu bağlamda Girne’de birlikte çalıştıkları yapı marketlerin haklarını ve kazançlarını en iyi şekilde gözeterek hem bayilerine hem de halka bu dünya markası altında en iyi hizmeti sağlama hedefi taşıdıklarını ifade etti.

Hem Girne Halkına hem de Filli Boya ürünleri satan yapı marketlere çok daha hızlı hizmet vererek hizmetlerini bir üst konuma taşıma azminde olduklarını vurguladı. Tamamen bütünleyici ve geliştirici bir tutumla tüm Yapı Marketlere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

A&S Atun Ltd’in 48. Yılında dünyaya damga vuran yapı ürünlerini, halkın hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Atun, bu mağazadan Filli Boya’nın yanı sıra temsil ettikleri diğer temel ürünlerini şöyle saydı: Baştuğ İnşaat demiri, Tosçelik Holding Profil- Boru Grubu, Ytong Gaz Beton, Hilti elektrikli aletler, Adana Çimento, Medcem Çimento, Çukurova Yalıtım, Knauf, Ondulin, Kaksan Kireç, Nuh Kireç, Aygips Alçıpan… bu gibi ana bayisi oldukları diğer ürünlerinin bağlantılı satış ve sevkiyatının da buradan yapılacağı bilgisini verdi.

48. yıllarında şirket bünyesinde çalışan sayısının 100’e, doğrudan hizmet aldığıkları kişi ve Şirket sayısının 200’e yaklaşmaktığını belirten Atun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hazinesine ödedikleri yıllık tüm vergi ve harçların 20 Milyon TL’yi bulduğu bilgisini verdi.

Atun, sıva ve toz grubu markalarının kendi isimleri altında "A&S Fix" markası grubu olarak, yerli üretim ile ülkemiz ekonomisine ayrıca katma değer de sağladıklarını söyledi.

Bu mağazayı açarak zorlu bir süreç olan Covid-19 döneminde ülke ekonomisine katkıda bulunmak, bu bağlamda istihdam yaratmaktan ayrıca gurur duyduklarını ifade eden Atun, A&S Atun çalışan ailesine, mağazayı kusursuz hazırlayan arkadaşlarına, bu önemli günde kendilerini yalnız bırakmayan değerli dostlarına teşekkürlerini sundu.

Başbakan Tatar, Belediye Başkanı Güngördü, bakanlar, milletvekilleri ve misafirler, açılış töreninde, Atun ailesine tebrik mesajlarını sundu.(MHA)