Artış rekoru euro dieselde

Akaryakıta 10 ayda 12 kez zam yapıldı. 10 ay öncesine göre 95 ve 98 oktanda artış yüzde 155, euro dieselde ise yüzde 175 oldu



Akaryakıt fiyatlarına 2022'nin üçüncü, son 10 ayın 12'nci zammı yapıldı.

95 ve 98 oktanda artış yüzde 155'e, euro dieselde ise yüzde 175'e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna işgaliyle artan petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Akaryakıt ürünleri 2022'nin üçüncü ayında üçüncü zammı gördü. Yeni zamlı fiyatlar şöyle oldu:

95 oktan kurşunsuz benzin 14.73 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 14.97 TL, euro diesel 14.62 TL, gazyağı ise 14.13 TL

Son zam aynı zamanda, 7 Mayıs 2021 tarihinden bu yana yani son 10 ayda yapılan 12'nci zam oldu.

Döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak 7 Mayıs'tan sonra 2021 yılında 28 Mayıs, 21 Haziran, 12 Temmuz, 5 Ekim, 27 Ekim, 17 Kasım, 6 Aralık, 14 Aralık tarihlerinde olmak üzere akaryakıta toplam 9 kez zam yapıldı. Bu zamları, yeni yılda 27 Ocak, 15 Şubat ve 3 Mart'ta yapılan son üç zam daha izledi. 23 Ağustos 2021 tarihinde ise akaryakıt ürünlerine 10 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

12 ZAMLA BİRLİKTE FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

10 ayda yapılan 12 zamla birlikte artışlar:,

95 oktan kurşunsuz benzinde 8 lira 95 kuruş (yüzde 154.8),

98 oktan kurşunsuz benzinde 9 lira 9 kuruş (yüzde 154.5),

euro dieselde 9 lira 30 kuruş (yüzde 174.8)

ve gazyağında ise 8 lira 84 kuruş (yüzde 167.1) olarak gerçekleşti.

