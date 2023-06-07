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Arpa buğday fiyatları belirlendi

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Arpa buğday fiyatları belirlendi
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Arpa ve buğday fiyatları belirlendi. 
Buna göre, yemlik arpanın kilosu 7,85 TL, tohumluk arpanın kilosu 8,30 TL, yumuşak buğday ve tritikale buğdayın kilosu 8,25 TL,  tohumluk yumuşak buğday ve tritikale buğdayın kilosu 8,50 TL, sert buğdayın kilosu 9 TL, tohumluk sert buğdayın kilosu 9,25 TL’den satılacak.

Hububat fiyatlarını ülkedeki tahıl rekoltesini iklimden kaynaklanan sorunları ve dünya piyasalarını değerlendirerek belirlediğini açıklayan Tarım Bakanlığı, olumsuz iklim koşullarını dikkate alarak sertifikalı tohumluğa verilecek desteği de yükselttiğini duyurdu.
Buna göre, ithal edilecek sertifikalı tohumluğa kilo başına 2 TL olarak verilen destek 4TL olacak.
 
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