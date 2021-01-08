Arıklı'ya Ticaret Odası'nda sert tepki

Ticaret Odası “Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı’yı, Oda Başkanımızdan ve ‘vurguncu’ olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırır, hayatı ucuzlatmak konusunda samimi çalışmalar yapmak istemesi halinde kendisi ile her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgularız”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Oda Meclisi, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı, “kullandığı incitici ifadeler” gerekçesiyle KTTO Başkanı Turgay Deniz ve iş insanlarından özür dilemeye çağırdı.

KTTO Oda Meclisinin yazılı açıklamasında,“Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı, Covid-19 salgını nedeniyle ayakta durmakta zorlanan özel sektör işletmelerini pahalılığa neden olan ‘vurguncular’ olarak takdim etme gayretini, Oda Başkanımız Sayın Turgay Deniz’e karşı incitici ifadeler kullanmaya kadar vardırmış olması tarafımızdan büyük bir üzüntü ve tepki ile karşılanmıştır” denildi.

Açıklamada, KTTO’nun saygın, tüm dünya tarafından tanınan 63 yıldır var olan ve olmaya devam edecek bir kurum olduğu ve bilgi birikimi, tecrübesi ile KTTO’nun her zaman halkın yanında olduğunun unutulmaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi olarak, KKTC piyasasının ucuzlatılması, insanlarımızın daha elverişli geçim olanaklarına kavuşması ve ekonomimizin çevre ekonomilerine göre avantaj sağlaması için bugüne kadar yapılan veya yapılmayan çalışmaları yakından izledik ve izlemeye devam ediyoruz.

Biliyoruz ki KKTC’de pahalılığın başlıca nedeni, verimsiz kamu yönetimi ve kamusal maliyetlerin tüketim malları ile hizmetler üstünde oluşturduğu baskılardır. Ucuzluk isteyenlerin öncelikle bu konuda önlem alması gerektiği çok açıktır”.

Oda Başkanı Turgay Deniz’in Oda politikalarını savunma konusunda gösterdiği kararlı çalışmalara Oda Meclisi’nin desteğinin tam olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Arıklı, diğer hükümet yetkilileri ve kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda olduğu ifade edildi.

“Turgay Deniz’in yalnızca KTTO Başkanı değil aynı zamanda 80 yıllık bir müessenin ikinci kuşağı olan, 43 yıllık iş tecrübesi ile ülkesi tarafından sevilen ve sayılan bir iş insanı olduğu ve kimsenin onun tavırlarını kişiselleştirmesine veya incitici ifadelerle yermesine müsaade edilmeyeceği” belirtildi.

Açıklamada, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı’yı, Oda Başkanımızdan ve ‘vurguncu’ olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırır, hayatı ucuzlattırmak konusunda samimi çalışmalar yapmak istemesi halinde kendisi ile her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgularız.”denildi.