Arıklı “Tüm paydaşların kazanacağı bir sistem oluşturulacak"

Arıklı, “modern teknolojiyle donatılmış, güvenli ve sürdürülebilir” yeni bir toplu taşımacılık sistemi oluşturmak için çalıştıklarını ve “tüm paydaşların kazanacağı bir sistem” oluşturulacağını kaydetti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fuat Topaloğlu başkanlığındaki Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) heyeti ile Bekir Beksan Akandere başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) heyetini ayrı ayrı kabul ederek, toplu taşıma projesi hakkında bilgi verdi.

Arıklı, Düzce’de imzalanan protokol sayesinde Düzce Belediyesi’nin iştiraki olan Düzce Ulaşım A.Ş.’nin, ücret almadan sahada araştırma yaparak bir veri tabanı oluşturacağını belirtti. Arıklı, “Şehir içlerinde ve kırsalda yapılacak araştırmayla güzergahlar, araçlar ve yolcularla ilgili bilgiler toplanıp bize verilecek. Biz de tüm paydaşlarla oturup, işbirliği içerisinde geliştireceğimiz projeyi uygulamaya koyacağız” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yıllardan beridir birçok bakanın bu konuda bir şeyler yapmak istediğini, Düzce’de imzalanan protokol ile toplu taşıma konusunda kısa zamanda önemli yol kat ederek son düzlüğe girdiklerini ifade etti.

Arıklı, tüm işletmecilerin hisse sahibi olacağı bir yapı öngördüklerini, pilot bölge olarak Girne’nin belirlendiğini, kamu taşımacılarının bir şirket mi yoksa kooperatif altında birleşeceklerine kendilerinin karar vereceğini kaydetti.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Devlet, sektörden elini çekip denetleyici rolü üstlenecek. Ancak sonuca ulaşılması için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile işletmecilere gerekli teşvik verilecek. Sorumluluk işletmecilerde olacak. Kendi özel çıkarı için bu projeye engel olmaya çalışanlara karşı devletin gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim ve yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vermekte kararlıyım. Bu proje benim ve hükümetim için olmazsa olmaz projelerden biridir.”

Arıklı, son verilere göre ithal edilen araç ve akaryakıt için bir yılda 350 milyon dolar harcandığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ülkenin dört bir yanına taşımacılık hizmeti sunacak olan proje ile öğrenci okuluna, çalışan işyerine, vatandaş çarşıya pazara, turist de istediği yere rahatça ulaşabilecek. Konforlu ve güvenli tek tip araçlarla, akıllı duraklarıyla, cep telefonundan otobüs saatlerini takip edebileceğiniz uygulamasına kadar dört dörtlük bir hizmet verilecek. Her yıl arabaya ve akaryakıta 350 milyon dolar veya daha fazlasını vermek zorunda kalmayacağız. Halkın ulaşım sorununu, sektörün kangrenleşmiş tüm sorunlarını çözecek ve şehirlerimizdeki trafik keşmekeşini ortadan kaldıracak bu hizmeti vermek, boynumuzun borcudur.”

Arıklı, üniversitelerin bir paydaş olduğunu ancak toplu taşımacılıkla ilgili oluşturulacak yapıda yer almayacağına işaret ederek, “Ancak üniversitelerin yaptığı yatırımlar var. Ellerinde bulunan araçlar var. Bu konuda hep birlikte oturup bir ortak yol bulmamız gerekecek. Bunu hep birlikte başaracağız, başarmak zorundayız. Bundan hem halkımız, hem işletmecilerimiz, hem de diğer paydaşlarımız kazanacak” şeklinde konuştu.

Açıklamaya göre, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu da, toplu taşıma konusunda Arıklı’nın öngördüğü projeye tam destek verdiklerini, bu konuda yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

KTTTB Başkanı Bekir Beksan Akandere ise, şirketleşmenin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ve Arıklı’nın çabalarını desteklediklerini belirterek birliğin önerilerini paylaştı.

Kabullerde, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da hazır bulundu.

