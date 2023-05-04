Arden Gıda Menşe İsmi Korumalı Ürün sertifikası almak için son aşamada

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve beraberindeki heyet bugün hellim üreticisi Arden Gıda Ltd.’i ziyaret etti.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre ziyarette Arden’in faaliyetleri, ileriye dönük planları ve AB’den beklentilerine ilişkin istişarede bulunulurken, oda yetkililerinin de ziyarete katıldığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) kuralları gereği imalatta kullanılacak süt ile ilgili olarak çiftliklerin denetiminin de Bureau Veritas tarafından başlatıldığı ve iki çiftliğin gerekli uygunluk belgesini aldıkları belirtildi.

Diğer çiftliklerin denetiminin de bir program dahilinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, odanın tüm hellim üreticilerinin de PDO sertifikasyonundan yararlanması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.



“Arden’in de PDO sertifikasyonunu almaya hak kazanan ikinci üreticimiz olacağına inancımız tamdır”



Açıklamada, odanın Arden’in Hellim/Halloumi Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) özelliklerine ve AB standartlarına uygun üretim yapma vizyonunu memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

KTTO açıklamasında, “Ortaya koyduğu vizyon ve çaba neticesinde, Arden’in PDO sertifikasyonunu temin etmek için gerekli denetimlerden en kısa sürede başarıyla geçerek PDO sertifikasyonunu almaya hak kazanan ikinci üreticimiz olacağına inancımız tamdır” denildi.

Gülgün Süt Mamülleri Ltd.’in uluslararası denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen PDO denetimini başarı ile tamamlayarak 28 Mart tarihinde AB kalite programı çerçevesinde PDO sertifikasyonu almaya hak kazanan ilk Kıbrıs Türk üreticimiz olduğu anımsatıldı.



İki çiftlik uygunluk belgesi aldı



Açıklamada, PDO kuralları gereği imalatta kullanılacak sütle ilgili olarak çiftliklerin denetiminin de Bureau Veritas tarafından başlatıldığı ve iki çiftliğin uygunluk belgesini aldıkları belirtildi.

Diğer çiftliklerin denetiminin de bir program dahilinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, odanın tüm hellim üreticilerinin de PDO sertifikasyonundan yararlanması için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Hellim/Halloumi’nin AB’de menşe ismi korumalı ürün olarak tesciline ilişkin AB mevzuatlarının 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya girmesine rağmen, Kıbrıslı Türk üreticilerin PDO denetim sürecinin bazı engellerden dolayı bir buçuk yıl gecikmeli başladığı anımsatıldı.

Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Odamız, adadaki siyasi durumdan da kaynaklanan söz konusu engellerin aşılması ve sürecin başlamasının sağlanması için ilgili yerel paydaşlar ve AB Komisyonu ile iş birliği içerisinde ciddi bir çaba ortaya koymuştur. Bu nedenle, odamız, gecikmeli de olsa PDO denetim sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

PDO denetim sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte, odamız, Hellim/Halloumi PDO tescilinin ancak Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerimiz AB ortak pazarına erişim sağlaması ve PDO ürünlerini AB’ye ihraç edebildiği durumda bir başarı olarak kabul edilebileceğinin de idrakindedir.”



Hedef ilk ticaretin 2024 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi



KTTO’nun AB Komisyonu ve ilgili yerel paydaşlarla birlikte, AB’ye hellim ticaretini mümkün kılacak ilgili çalışmaları bir an önce tamamlamak ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında sağlık ve hijyen denetimi için gerekli mekanizmanın kurulması için çabalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bu bağlamda ilk ticaretin en geç 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Hellim/Halloumi’nin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edilmesiyle, ürünün AB’de yalnızca Kıbrıs’ta üretilmesine izin verildiği ve bunun da tüm adaya net ekonomik fayda sağlaması beklendiği yer aldı.

Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin AB kalite ve standartlarında üretim yaparak AB ortak pazarına erişiminin üründe kalite artışı ile birlikte sektörün karlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabileceği vurgulanan açıklamada, üretim zinciri boyunca gelir artışına yol açabileceği kaydedildi.

“Hellim/Halloumi PDO tescilinin, getireceği ekonomik faydanın yanı sıra Kıbrıs Türk toplumunun AB ile daha fazla entegre olmasını sağlayacağı ve iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkı koyacağı cihetle de büyük önem taşımaktadır” denilen açıklamada, odanın süreçte yaşanan zorluklara ve ideal olmayan koşullara rağmen hellimin AB tescil sürecini en başından bu yana istikrarlı bir şekilde desteklediği belirtildi.

KTTO açıklamasında, “Odamız bu süreci desteklerken, aynı zamanda Hellim üreticilerimizin tescilden etkin bir şekilde faydalanmalarının, tescil ile ilgili kabul edilen AB mevzuatlarının doğru uygulanmasının ve üreticilerimizin denetim mekanizmalarına adil ve sorunsuz erişiminin sağlanmasının esas olduğunun bilincindedir. Buradan hareketle odamız, konunun yakın takipçisi olmaya ve üreticilerimizin denetim mekanizmalarına sürekli ve sorunsuz bir şekilde erişimini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürmekte kararlıdır.” ifadeleri kullanıldı.

