Araç kayıt ‘para’ bastı

Araç Kayıt Dairesi geçtiğimiz yıl başta seyrüsefer ruhsatı, muayene ücretleri ve yeni araç kaydı, olmak üzere 355 bin çeşit işlemden 215 Milyon TL gelir elde etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi geçen yıl 215 Milyon TL gelir sağladı2020’de Covid-19 karantinası nedeniyle geliri %23,5 oranında düşen daire 2021’de %2.03’lük artış sağladı.KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin Ocak-Aralık 2021 döneminde başta seyrüsefer ruhsatı, muayene ücretleri ve yeni araç kaydı, olmak üzere 23 çeşit işlemden 215 milyon 052 bin 903 TL gelir elde ettiği hesaplandı. Bu miktar son 5 yılın en yüksek 2’nci rakamı olarak kayıtlara geçti. Son 5 yılın en yüksek rakamı daha düşük ücretlere rağmen 2019 yılında sağlanmıştı.Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2021 yılında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 354 bin 940 işlem yapıldı. Söz konusu işlemlerden elde edilen 215 milyon TL’lik gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.03 oranında daha fazla. 2020’de 409 bin 604 işlemden 201 milyon 763 bin 965 TL gelir sağlanmıştı. İstatistikler ayrıca, 2017’de 539 bin işlemden 181,1 milyon TL, 2018’de 569 bin işlemden 193,4 milyon ve 2019’da da 631 bin işlemden 275,6 milyon TL elde edildiğini de gösteriyor.Vatandaşlar söz konusu daire için, “Para basan daire” benzetmesini yaparken, açıklanan verilere göre 2021’de en fazla gelir 100 milyon 237 bin TL ile Seyrüsefer Ruhsat Harcı (1 yıllık) kaleminden sağlandı. Veriler, bu kalemin tüm gelirlerin yüzde 46,7’sine denk geldiğini gösteriyor. Ayrıca, 6 aylık ruhsat harcından da 5,2 milyon TL gelir elde edildi. Gelirler içinde 61,6 milyon TL’lik motorlu araçlar kayıt harcı, 18,3 milyon TL’lik araç devir harcı, 16 milyon TL’lik araç muayene (normal+cezalı) harcı da dikkati çekiyor.