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Angolemli: Arpa fiyatları bir an önce açıklanmalı

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Angolemli: Arpa fiyatları bir an önce açıklanmalı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, arpa fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini kaydetti. 
TDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumuna arpa fiyatlarını bir an önce açıklaması çağrısında bulunan Angolemli, bunun yapılmaması halinde ekonomik olarak zorda olan üreticilerin ellerindeki arpayı çok ucuza tüccara vermek zorunda kalacaklarını belirtti. 
Arpa fiyatının belirlenerek üreticilerin korunması gerektiğini söyleyen Angolemli, bu zor dönemlerde bir çok sıkıntı ve zorluğa rağmen üretime devam eden kişilerin mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti. Angolemli, Toprak Ürünleri Kurumunu konuyu gündemine alarak geç kalmadan gerekli kararları üreterek arpa fiyatını açıklamaya davet etti. 
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