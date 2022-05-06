banner762
banner815
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
23 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
17 0
 
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
95 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
Filenin Sultanları ve Milletler Ligindeki maç tarihleri
13 0
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
“Çanakkale geçilmez gibi, Zafer Burnu’na gidilmez”
28 0
banner797
banner794

Amcaoğlu: Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapılacak

banner476

Nisan ayı faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi

banner825
Amcaoğlu: Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapılacak

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, elektrik faturalarına yansıtılan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri yapılacağını ifade etti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, BRT’de katıldığı televizyon programında Kıb-TEK konusunda açıklamalarda bulundu.

Nisan ayı faturalarına yansıyan Yakıt Değişim Bedeli’nin kaldırılması için KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun gereken değişikliği yaptığını ifade eden Amcaoğlu, düzenlemenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını ve onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Elektrik tarifelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Amcaoğlu, Mart faturalarına yönelik yapılan indirimin bir benzerinin Nisan faturalarında da devam etmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

KIB-TEK konusunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çizen Amcaoğlu, kısa-orta ve uzun vadeli programların mutlaka hayata geçirileceğini vurguladı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun yapısına ilişkin soru üzerine de, “çalışma arkadaşları konusunda gereken düzenleme mutlaka yapılacaktır. Bunun için yeni hükümeti beklemeye gerek yok, mevcut hükümetle de gerekli adımlar atılacaktır” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.