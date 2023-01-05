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Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı

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Haftada 3 kez vatandaşa duyurulacak

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Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı
 Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, toptan taze meyve ve sebze satış fiyatlarının bundan böyle haftada üç kez bakanlık tarafından duyurulacağını açıkladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, taze meyve ve sebze fiyatlarının bakanlığın resmi web sitesinde ( https://ekonomi.gov.ct.tr/ ) açıklanacağını kaydetti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, yeni bir toptan satış fiyat duyurusu yapılmazsa, bir önceki fiyatların geçerli olacağını belirtti.
Açıklamada, toptan meyve ve sebze satış fiyatları da sunuldu.
 
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