Amcaoğlu: “Sanayici ve üretime büyük kolaylık getiriliyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sanayi Sicil Yasası ile birlikte sanayi sektöründe çok ciddi bir disiplin ve kurumsallaşma yaratılacağını, sanayiciye ve üretime ciddi bir online kolaylık getirileceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, sanayi politikaları ve hedeflerinin doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilmesi amacıyla tüm adımları tamamladıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaşama geçirilen Sanayi Sicil Yasası’nın, hazırlanan tüzük ve imzalanan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” bağlamındaki iki farklı aşamayla birlikte sanayi sektöründe çok ciddi bir disiplin ve kurumsallaşma yaratılacağını, sanayiciye ve üretime ciddi bir online kolaylık getirileceğini duyurdu.

Amcaoğlu, “46/2019 sayılı Sanayi Sicil Yasası ile Sanayi sektöründeki işletmelerin izinlendirilmesi ve kayıt altına alınması, sektör ile ilgili istatistiklerin güncel olarak görülebilmesinin sağlanacağını belirtti. Sanayi sektöründeki firma ve istihdam sayısı, kapasite kullanımı, cirosu, ayrıca sanayi sektörü içindeki her bir sektör (gıda, inşaat, kimya, metal işleme, mobilya gibi) ile ilgili istatistik ve raporları güncel olarak görmenin mümkün olacağını ifade eden Amcaoğlu, “Bu sayede sanayi politikaları ve hedefleri doğru ve gerçekçi olarak oluşturulabilecek” dedi.



Başvurular online olarak yapılabilecek



Süreç hakkında detaylı bilgi veren Amcaoğlu, “Sanayi Sicil Yasası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Yasa altında ‘Sanayi Sicil Yasası Uygulama Usul ve Esasları Tüzüğü’ hazırlandı ve bu tüzük de 23 Mart 2021 tarihinde yaşama geçti” dedi.

İlgili yasa tahtında tüm sanayi işletmelerinin, Sanayi Dairesi’nin web sitesi olan www.sanayi.gov.ct.tr adresindeki online işlemler menüsünden giriş yaparak başvurularını online olarak yapabildiklerini hatırlatan Amcaoğlu, şu bilgiyi de verdi:

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi I. Aşaması ile Sanayi Dairesi, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasında entegrasyon kuruldu. Gelen başvurular Kapasite Raporu hazırlanması için ilgili odalara entegrasyon üzerinden gönderiliyor. Kapasite Raporunda ulusal ve uluslararası yöntem ve kriterlere göre işletmelerin azami üretim ve tüketim kapasitesi hesaplanabiliyor. Kapasite Raporu’nun içeriğinde ilgili işletmenin uluslararası sınıflamalara göre (NACE) faaliyet konuları ve kodları, personel durumu ( KKTC-TC-Diğer), yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri, işletmeye ait makine ve teçhizat bilgileri, üretim tesisinin mülkiyet durumu gibi bilgiler yer almaktadır… Kapasite Raporu hazırlanan işletmelere Sanayi Dairesi tarafından elektronik ortamda Sanayi Sicil Belgesi düzenleniyor. Sanayi Sicil Belgesi, Teşvik ve Devlet Desteği sağlayan resmi kuruluşlar, Merkezi İhale Komisyonu ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilecek olan bir belgedir.”



-Yıllık İşletme Cetvelleri elektronik ortamda hazırlanıp gönderilebilecek



Amcaoğlu, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşama’sının da 16 Mart 2023 tarihinde, Analiz System (Özgü Ltd.) ile Sanayi Dairesi arasında imzalanan anlaşma ile yaşama geçtiğini belirtti ve şunları dile getirdi:

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi II. Aşama ile “Yıllık İşletme Cetvellerinin kullanıcı tarafından Daireye gönderilebilmesi”; “İki yılda bir Sanayi Sicil Vize işlemlerinin yapılabilmesi” ve “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden değişikliklerin (adres, ürün, ünvan, statü) ve üretime ara verme durumlarının yapılabilmesi hedeflenmektedir… Yıllık İşletme Cetvelleri her yıl Haziran ayı sonuna kadar sanayi işletmeleri tarafından hazırlanıp elektronik ortamda daireye gönderilecektir.”



Yıllık İşletme Cetvelleri’nin içeriğinde neler bulunacak?



Amcaoğlu, “Yıllık İşletme Cetvelleri’nin içeriğinde nelerin bulunacağı konusunda da bilgi verdi. Buna göre Yıllık İşletme Cetvelleri içeriğinde, “Çalışan bilgileri (KKTC, TC, Diğer ve İşçi, teknisyen, usta, mühendis)”, “Yıllık ciro”, “Tesis bilgileri (arıtma tesisi var mı, ÇED raporu var mı gibi bilgiler)”, “Elektrik ve su kullanım bilgileri”, “Kuruluş ve yatırım bilgileri (mülkiyet durumu, tesis büyüklüğü, kuruluş tipi bilgiler)”, “Bilişim altyapısı bilgileri”, “Ar-ge faaliyetleri”, “Kalite altyapısı bilgileri (sahip olunan standart belgeleri)”, “Laboratuvar bilgileri” ve “Fiili üretim kapasitesi bilgileri” yer alacak.



"İşletmeler için büyük kolaylık"



Amcaoğlu, bundan böyle işletme cetvellerinin sanayi sicili üzerine eklenebileceğini, işletme cetvellerini eklemeyen işletmelerin uyarılabileceğini kaydetti.

İşletmelerin, sanayi sicili üzerindeki değişiklikleri daireye bildirip, dairenin onayı ile sanayi sicil belgesini düzeltebileceğini belirten Olgun Amcaoğlu, işletmelerin sanayi sicil belgesinin vize süresinin sona ermesi ile beraber vizenin yenilenebileceğini de ifade etti. Amcaoğlu, aynı zamanda yenileme yapmayan işletmelerin uyarılabileceğini, İşletme Portalı ve Daire Portalında belgelerin görüntülenebileceğini ve bağımsız kapasite raporları ile üretime ara verme işlemlerinin yapılabileceğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, göreve geldikleri yaklaşık 10 ay öncesinde planladıkları gibi mevzuatların yasallaşmasının sağlandığını, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası ve Hal Yasası gibi çok büyük önem verdikleri iki yasanın yaşama geçmesinin yanı sıra Enerji Dairesi ve Enerji Üst Kurulu yasa tasarılarının da komitelerde görüşüleceğini ve Haziran ayı sonunda bunlarla ilgili sürecin tamamlanacağını belirtti.

Amcaoğlu, akaryakıt otomasyonunun da tamamlandığına dikkat çekti.

