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Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok

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Amcaoğlu: Piyasada tüp gaz sıkıntısı yok
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, piyasada tüp gaz sıkıntısı olmadığını açıkladı.
Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla ile yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Petrolleri’nden elde edilen bilgiler paylaştı ve 5 Haziran ve 15 Haziran’da iki geminin ülkede olacağını ve LPG tedarikinde sorun olmadığını belirtti.
Olgun Amcaoğlu, ilk gemiyle bin 750 ton, ikinci gemiyle 3 bin 500 ton LPG’nin KKTC’ye ulaşacağını ve şu anda da ilgili şirketin depolarında, 325 ton LPG bulunduğunu söyledi.
 
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