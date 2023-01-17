Amcaoğlu: Akaryakıtta yaşanan sıkıntı aşıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt sıkıntısı konusunda yaptığı açıklamada, K–Pet’te bir miktar sıkıntı olduğunu ancak Alpet’in devreye girerek, bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, K-Pet’e 4 bin tonluk akaryakıtın perşembe günü ulaşacağını kaydetti.

K-Pet istasyonlarının sıkıntı yaşamaması için Altınbaş Petrol LTD. yetkililerinin devreye girdiğini söyleyen Amcaoğlu, eksilebilmesi muhtemel olan istasyonlara 95 ve 98 oktan benzin tedariği sağlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, 17 Ocak Salı günü saat 11.00’e kadar, Alpet tarafından, K – Pet istasyonlarına 109 bin 100 litrelik akaryakıt tedariki sağlandığını ve bu tedariğin devam edeceğini söyledi.

“Vatandaşı germeye gerek yok. Sosyal medya üzerinden kaos yaratmaya çalışanlara lütfen prim vermeyelim” diyen Amcaoğlu, Altınbaş Petrol LTD. yetkililerine göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

