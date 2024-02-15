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AMB Başkanı Lagarde'dan enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası(AMB) Başkanı Christine Lagarde, artan maaşların giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini söyledi

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AMB Başkanı Lagarde'dan enflasyon uyarısı
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı (AMB) Christine Lagarde, politika yapıcıların faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacaklarını değerlendirirken artan maaşların giderek daha önemli bir faktör haline geldiğini söyledi.

Lagarde, enflasyondaki düşüş 2024'te kademeli olarak devam edecek olsa da risklerin devam ettiğini ve politika yapıcıların fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Lagarde "Ücret artışı güçlü olmaya devam ediyor ve önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamiklerinin giderek daha önemli bir itici gücü haline gelmesi bekleniyor. Birim kârların yurt içi fiyat baskılarına katkısı azalmaya devam etti. Bu da beklendiği gibi ücret artışlarının en azından kısmen kâr marjları tarafından korunuyor” dedi.

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