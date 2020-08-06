Altın/Gümüş rasyosu ezber bozdu: Söz altınsa, sükut gümüştür

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Evvelki gün, off-shore piyasalarda, Türk Lirası faiz oranının dört haneli seviyelere (%1,050) yükselerek TL sıkışıklığının Londra piyasalarında ne kadar büyük çapta hissedildiğinde söz etmiştik.
- Bayram öncesi alınan spekülatif yönde uzun USD/TRY pozisyonların TL takasını gerçekleştirmekte zorlanan pek çok yabancı kurum, neticesinde önce hisse senedi, ardından tahvil, ve en son çare olarak USD/TRY cephesinde satışa geçmiş, TL likidite yaratarak ihtiyacını gidermişti.
- Off-shore piyasada roketleyen gecelik TL faiz ve akabinde dolar satışları ile 6,90 seviyesine kadar gevşeyen USD/TRY kuru, dün sabah, TL sıkışıklığının giderilmesi ve faizlerin normalleşmesi ile yönünü gün boyunca yukarıya çevirerek, akşam üzeri 7,05 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti.
- Fiyat mekanizmasının yeniden işlevini görmesi veya piyasa dinamiklerinin geri dönmesi ile başlayan gerçek döviz talebi, kuvvetle muhtemel cari açık kaynaklı, kur cephesinde yaşanan yükselişi bir yere kadar anlatmaya yetiyor.
- Dün içeride, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Temmuz ayı verisi, araç satışlarının patladığını gösterirken, ekonominin tüketim tabanlı olarak ısındığına yönelik endişelerimizi de bir kez daha teyit etmiş oldu. Devam eden ithal talebinin acısı, kendisini cari işlemler açığında gösterecektir (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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