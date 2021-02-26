Altınbaş Grubu'ndan eğitime destek

Altınbaş Grubu, uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimizin kullanımı için 150 adet son teknoloji ürünü tablet bağışında bulundu

Ülkesinde kazandığını ülkesine harcama hedefi ile 40 yıldır Ada toprağına çeşitli alanlarda yatırımlar yaparak binlerce aileye iş ve aş olanağı yaratırken ülke hazinesine vergi, harç ve sosyal yardım olarak milyonlarca lira kazandıran Altınbaş Grubu, geleceğimizin emanetçileri olarak kabul ettiği çocuklarımızın eğitimine proje bazlı desteklerini sürdürme kararı aldı.

Tüm dünyayı sarsmaya devam eden Covid-19 salgını ile mücadele süreçlerinde toplumsal dayanışmaya çeşitli projelerle destekler sağlayan Altınbaş Grubu, uzaktan eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimizin kullanımı için 150 adet son teknoloji ürünü tablet bağışında bulundu. Bağış, grubun iştiraklerinden Creditwest Bank yetkilileri tarafından dün Milli Eğitim Bakanlığına takdim edildi.

Sofu Altınbaş “ toplumsal dayanışmaya katkılar koymayı sürdüreceğiz”

“ Zor günleri aşmak adına dayanışmak, el ve gönül birliği içinde olmak ekmeğimizi, aşımızı paylaşmak bizim genlerimizde var ” diyen Altınbaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, yaklaşık bir yıldır süregelen küresel pandemi salgını ile mücadelede Grup iştiraklerinin toplumsal dayanışma ruhunu canlı tutmak adına değerli örneklere imza attıklarına vurgu yaptı.

“ Kamu ambülanslarının aylarca yakıtını karşılayan, özel araçlara ücretsiz dezenfektan hizmeti veren, ülkeye 10 bin fidanlık orman kazandırmak adına çalışmalarını var gücüyle sürdüren, akaryakıt istasyonlarına kadın istihdamı projesini hayata geçiren, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) ile 3 yıldır işbirliği yaparak 45 başarılı öğrenciye burs sağlayan grubumuz, süregelen pandemi mücadelesinde çocuklarımızın uzaktan eğitimine erişebilmelerine örnek bir adım atmaktan mutluluk duyuyor ” diyen Sofu Altınbaş, toplumsal sosyal sorumluluğa özel önem vermeye, bu çerçevede eğitimden sağlığa, kültürden spora proje bazlı katkılar koymaya devam edeceklerini vurguladı. Lha