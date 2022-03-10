Altın ve petrolde dalgalanma sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından batının sert ekonomik yaptırımlar nedeniyle son ayların zirvesine ulaşan altında başlayan geri çekilme sürerken petrol dalgalı seyrediyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından fırlayan ve Rusya’ya dönük sert ekonomik yaptırımlarla birlikte son yılların zirvesine tırmanan petrol ve altın fiyatlarında dün geri çekilme gerçekleşti.

Petrol fiyatları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) enerji piyasalarındaki kargaşayı hafifletmek için petrol üretimini yükseltme sözü vermesiyle dünkü seansta yüzde 12 gerilemesinin ardından, bugün kısmen toparlandı. Brent petrol bugün 115 dolar seviyesinde işlem görürken Batı Teksas tipi ham petrol 110 dolardan işlem gördü.

BAE’DEN OPEC+ KOALİSYONUNA ÇAĞRI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, OPEC+ koalisyona daha yüksek üretim seviyeleri için çağrı yaptı. Otaiba, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğunu belirtti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm da artan enerji krizi nedeniyle petrol ve doğalgaz üreticilerine arzı artırma çağrısında bulundu. Granholm, bir enerji konferansında yaptığı konuşmada, artan akaryakıt fiyatlarına değinerek piyasanın istikrara kavuşması için kısa vadeli arzın artırılması gerektiğini belirtti. Granholm, “savaş durumunda” olunduğunu ve bu kriz döneminde daha fazla arzın gerektiğini ifade etti.

ABD’DEN AMBARGOYA ONAY

Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’dan petrol alımlarının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Rus petrolüne ambargo, ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanarak resmileşti. Konu ile ilgili açıklama yapan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, ABD’nin Rusya ekonomisinin atardamarını hedef aldığını belirterek, “Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek.” dedi.

ALTINDA GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR

Altın fiyatları ise BAE’nin petrol üretiminin artırılmasına destek vereceğini açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve artan risk iştahı nedeniyle yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesiyle geriledi. Gelişmelerin ardından borsalar toparlanırken kripto paralarda da artış gözlendi.

ALTIN FİYATLARI

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1 gerilemişti. Altın fiyatları bugün ise yüzde 0,8 daha düşerek 1979 dolara geriledi.

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ise spot piyasayla birlikte dolar/TL’deki fiyatlanmayı da takip etti. Gram altın 933 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1518 TL alış ve 1538 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 6 bin 056 TL alış ve 6 bin 130 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

ENFLASYON VE FED RAKAMLARI KRİTİK

ABD’nin Rusya’nın petrol ihracatına yaptırım getirmesi ve İngiltere’nin 2022 yılının sonuna kadar Rus petrolü ithalatını kademeli olarak sona erdireceğini açıklaması, enerji fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Enerji fiyatlarının yükselmesinin, Fed’in gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda faizleri 25 baz puan artıracağı yönünde beklentileri kuvvetlendireceği düşünülüyor.