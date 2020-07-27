Altın ve gümüşün uzay yolculuğu, doların serbest düşüşü...

- Çok da geç olmadan, bültenimizi bir gün bu tip bir başlıkla açacağımızı biliyorduk. Altının ons fiyatı bu sabah 1,944 dolar seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.
- Son dönemlerde daha bir ön plana çıkardığımız gümüş ise, parabolik bir artışla altının peşinden gidiyor. Gümüş bu sabah %6 artışla 24 dolar/ons seviyesini aştı (bakınız grafik).
- EUR/USD paritesi, neredeyse son 2 senenin zirvesi olan 1,1725 seviyesini test ederek, hedeflediğimiz 1,17-1,18 bandına geldi. Diğer bir deyişle, EUR uzun pozisyonumuz hedeflediğimizi seviye ulaştı.
- Göreceli olarak daha zayıf bir seyir izleyen Sterlin bile, benzer bir şekilde, dolar karşısında bu sabah 1,2860 seviyesine yükselerek son 4,5 ayın zirvesine yerleşti. Kripto paralar rallide bende varım dercesine, sabah sert bir yükselişle haftayı karşılarken, örnekleri daha da çoğaltmak mümkün.
- Özetlemek gerekirse, küresel çapta uygulanan ultra-gevşek para politikalarının devamı, hatta amiral gemi olan FED’in bu hafta düzenlenecek olağan FOMC toplantısında ilave teşvikler ile ekonomiye daha da destek sağlayacağı beklentisi, doların adeta ‘free fall – serbest düşüş’ yapmasına neden oldu.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle: