ALPET’den kadın istihdamına yönelik örnek girişim

Başta gönüllü inisiyatifler olmak üzere birçok kuruluş tarafından yıllardır dile getirilen kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla istihdamının artırılmasına yönelik ilk örnek girişim Altınbaş Petrol (ALPET) den geldi.Uzun pandemi süreci sonrasında sıkıntılarla başlayan yeni süreci değerlendiren Altınbaş Şirketler Gurubu bünyesindeki ALPET Yönetim Kurulu ülkemizdeki kadın istihdamının artırılmasına yönelik proje bazında doğrudan girişim başlatma kararı aldı. Karar çerçevesinde hazırlanan "Değişim Kadınla Başlar" temalı proje ile 2020 yılı sonuna kadar en az 50 kadın personelin Alpet İstasyonlarında istihdam edilmesi hedefleniyor. ALPET yönetimi proje uyarınca bu yılın sonuna kadar ülke genelinde hizmet veren her ALPET petrol istasyonuna en az 2 kadın saha personeli istihdam edecek.Toplumsal Sosyal Sorumluluk anlayışına özel önem vermeyi sürdüren ALPET, eğitim, sağlık, kültür, çevre gibi değerlere sahip çıkan örnek pek çok farkındalık projelerine hayat verdi.ALPET'in çalışma hayatında fırsat eşitliği yaratmak amacıyla başlattığı "Değişim Kadınla Başlar" projesi meslek sektöründe önemli bir değişimin başlangıç noktasını oluşturacak.Altınbaş Petrolün 1997 yılında sektördeki yerini almasıyla birlikte halkımızın çağdaş, hijyenik, çevreye uyumlu, sürücü ihtiyaçlarını üstün hizmet anlayışı ile karşılayan istasyonlarla tanıştığını anımsatan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, "hizmette sınır tanımayan anlayışımızla sektörde ikinci devrim olarak nitelenecek "Değişim Kadınla Başlar" projesi ile akaryakıt istasyonlarımıza artık kadın eli değecek. Halkımız her koşulda samimi, güleryüzlü, yetkin kadın saha personelinden hizmet almanın keyfini yaşayacak" şeklinde konuştu.Projenin an itibarı ile yürürlükte olduğuna dikkat çeken ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, ALPET istasyonlarında artık mutlak müşteri memnuniyeti ilkesine odaklanan hizmet anlayışına kendine özgü samimiyeti ve güleryüzü ile bir de kadın eli ekleneceğini kaydetti.Kadınların sorumluluk duyguları, güçlü önsezileri, kolay iletişim kurabilmeleri, birçok işi bir arada yapabilme yetenekleri ve sabırlı yaklaşımlarının iş yaşamında büyük avantaj yarattığına değinen Türkoğlu, "çalışma yaşamı bir yandan kadının üretkenliğini, toplumsal saygınlığını, özgüvenini artırırken, ekonomik özgürlüğünü de sağlıyor. Hizmet ağımızı geliştirip güçlendirirken onların bizimle olması bize ayrı bir güç katacaktır" şeklinde sözlerini tamamladı.