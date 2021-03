ALBANK’tan örnek bir proje daha!

ALBANK, şubelerini engelli dostu şubeye dönüştürme çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da bulunan tüm şubelere engelli rampası yapılması projesinde son aşamaya gelindi

ALBANK bünyesinde bulunan şubeler engelli dostu şubelere dönüştürülüyor.

Bu bağlamda ilk olarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da bulunan tüm şubelere engelli rampası yapılması planlanmış, ve söz konusu projede son aşamaya gelinmiştir.

Engelli rampalarının tamamlanması ile şubelerde bulunan ATM’lerin de engelli bireylerin rahatlıkla kullanabileceği bir düzenleme yapılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ALBANK Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can, söz konusu projenin bir süredir devam ettiğini ve birkaç ayın içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Banka olarak toplumun her kesimine en iyi şekilde hizmet vermeyi amaç edindikleri sözlerine ekleyen Can, engelli bireylerin de bu hizmetten en iyi şekilde yararlanabilmesi için söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Proje hakkında da kısaca bilgi veren Şükrü Can, “Projemize öncelikle Girne Karakum Şubemizle başladık, ardından Lefkoşa Merkez Şubemiz ile devam ettik.

Şu an diğer şubelerimizde bulunan engelli rampalarının yapımında ve engelli dostu ATM’lerin kurulmasında son aşamaya gelinmiştir.

Tekerlekli sandalye kullanan müşterilerimizin hem şube içinde hem de ATM kullanımında zorluk yaşamadan bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri bizim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Böylelikle ALBANK, engelli dostu ATM projesi ile sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklemiş ve engelli dostu ATM projesi KKTC’de bir ilk olmuştur.

Kurulduğu günden itibaren çocuklar için birçok sosyal yardımda projelerine imza atan Banka, geçtiğimiz yıl da ALBANK anı ormanını hayata geçirmişti.

Ayrıca, banka personeli 6 ayda bir düzenli şekilde kan bağışında bulunmaya devam etmektedir.