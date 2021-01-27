Akfinans Bank elektronik bankacılık yatırımlarını sürdürüyor

Yaşanmakta olan pandemi ile mücadele sürecini de değerlendiren Akfinans Bank, tüketicilere beklemeden açık havada daha hızlı ve kolay hizmet sunabilmek amacıyla ülke genelindeki tüm ATM cihazlarını yenilemeye başladı

Yenilikçi, çağdaş bankacılık anlayışı ile hizmetlerini ülke genelinde etkin şekilde sürdüren Akfinans Bank elektronik bankacılık alanına yeni yatırım başlattı.

Yaşanmakta olan pandemi ile mücadele sürecini de değerlendiren Akfinans Bank, tüketicilere beklemeden açık havada daha hızlı ve kolay hizmet sunabilmek amacıyla ülke genelindeki tüm ATM cihazlarını yenilemeye başladı. Bir banka şubesi gibi hizmet verebilecek tüm yeni nesil enstrümanlara sahip yeni ATM’lerden klasik para çekme yanında, hesaba nakit yatırım yapma, nakit avans, taksitli nakit avans alınabilecek. Yeni ATM’lerde müşteri isterse bir hesabından borçlu hesabına ödeme yapabilecek veya nakit olarak kredi borcunu ödeyebilecek, kendi hesaplarındaki bakiyelerini, ekstrelerini görebilecek, şifresini değiştirebilecek. CardPlus üyesi de olan Akfinans Bank’ın yeni ATM’lerinde CardPlus bünyesindeki yerli 6 banka arasında havale, virman, EFT ve benzeri işlemler de yapılabilecek. Yeni nesil ATM’lerden sadece Akfinans Bank müşterileri değil CardPlus kredi kartı sahibi başka banka müşterileri de ayni işlemleri yapabilme olanağına sahip olurken ayni ATM den başka Mastercard ve Visa Card sahipleri de nakit çekebilecek.

İnternet Bankacılığında Tecrübe

İnternet Bankacılığında yılların deneyimine sahip Akfinans Bank, müşterilerine herhangi bir banka şubesine gitmeden internet üzerinden erişim sağlayabilecekleri her türlü cihazla tüm bankalar arası aktarım, ödeme yapabilme olanağı veriyor.

Ayrıca, Otomatik Ödeme Talimatı ile Akfinans müşterileri elektrik, su, telefon, cep telefonu, belediye, emlak vergisi, sigorta taksidi, kablolu tv vb pek çok faturayı banka şubesine gitmeden otomatik olarak ödeyebiliyorlar.

Yaklaşık 11 aydır süregelen pandemi ile mücadele kurallarına titizlikle uymaya özel önem veren Akfinans Bank, elektronik bankacılık yatırımlarına devam edecek. Lha

