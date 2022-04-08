Akaryakıtta indirime gidildi

Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirime gidildi. Cumartesi gününden itibaren, 95 Oktan Benzin 54 kuruş, 98 Oktan Benzin 55 kuruş, Euro Diesel 1 lira 30 kuruş ve Gazyağı’nda 55 kuruş indirim uygulandı.
Yeni fiyatlar aşağıdaki gibi oldu:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.