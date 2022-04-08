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Akaryakıtta indirime gidildi

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Akaryakıtta indirime gidildi
Akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirime gidildi. Cumartesi gününden itibaren, 95 Oktan Benzin 54 kuruş, 98 Oktan Benzin 55 kuruş, Euro Diesel 1 lira 30 kuruş ve Gazyağı’nda 55 kuruş indirim uygulandı.
Yeni fiyatlar aşağıdaki gibi oldu:
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