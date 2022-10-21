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Akaryakıtta bu kez indirime gidiliyor

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Akaryakıtta bu kez indirime gidiliyor
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 48 kuruş, Euro dizelde 84 kuruş ve gazyağında ise 75 kuruşluk indirim yapılıyor. İndirimin Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanması ve gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yapılacak olan indirimle birlikte oluşacak son fiyatlar şöyle olacak:
Türü                            Eski fiyat         Yeni fiyat
95 Oktan Benzin        21.66               20.87
98 Oktan                    21.35               21.18
Eurodizel                    26.94               26.10
Gazyağı                      25.85               25.10
 
 
 
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