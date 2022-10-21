Akaryakıtta bu kez indirime gidiliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 48 kuruş, Euro dizelde 84 kuruş ve gazyağında ise 75 kuruşluk indirim yapılıyor. İndirimin Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanması ve gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yapılacak olan indirimle birlikte oluşacak son fiyatlar şöyle olacak:

Türü Eski fiyat Yeni fiyat

95 Oktan Benzin 21.66 20.87

98 Oktan 21.35 21.18

Eurodizel 26.94 26.10

Gazyağı 25.85 25.10





