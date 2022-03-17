Akaryakıtta bir yılda büyük fark

Mart 2021’de 289 TL’ye dolan benzin deposu Mart 2022’de 866 TL’ye dolmaya başladı

Akaryakıtta son bir yıllık artış yurttaşın alım gücünde ciddi gerilemeye neden oldu.Depolar geçen yılın Mart ayına göre üç katı fiyata dolmaya başlarken, bu durum vatandaşın bütçesinde ciddi bir yıkıma yol açtı.50 litre 95 oktan benzinle dolan standart bir salon aracın deposu geçtiğimiz yılın Mart ayında 289 TL, bu yıl aynı dönemde 866 TL’ye doluyor. Fark 577 TL. Euro Dizel ile çalışan bir araç için ise bu fark 637 TL. Geçtiğimiz yılın bu dönemi 266 TL’ye dolan bir depo için bu yıl 903 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.2019’un Mart ayından bu yana son 4 yılın verileri incelendiğinde, rekor artışın Euro Dizel’e yapıldığı gözlemlendi. Mart 2019 ile Mart 2022 arasındaki rakamlara göre 95 Oktan benzin 613, 98 Oktan benzin 621, Gazyağı 609, Euro Dizel ise 658 TL zamlandı.Döviz kurunda yaşanan artışın ardından, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla dalgalanan petrol fiyatları, ülkedeki akaryakıt fiyatlarına tavan yaptırdı. 10 ay gibi bir sürede ürünlerin fiyatları en az üçe katlandı...Akaryakıt ürünleri 2022'nin henüz üçüncü ayında 4 zam, 1 indirim gördü. 2021'in Mayıs ayında başlayan ve arkası kesilmeyen zamların toplam sayısı ise geçen 10 aylık dilimde 13'e yükseldi. Toplam 2 kere de akaryakıt ürünlerine indirim yapıldı. Mart ayında yapılan son 2 zamma kadar fiyat artışında ana belirleyici unsur, Türk Lirası'nın (TL) döviz kurları karşısında yaşadığı değer kaybı olmuştu. Şubat sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle son 14 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına son büyük darbeyi indirdi.Mart başında yapılan 1 liralık zammı, bir hafta sonra bu kez benzinde 4, euro dieselde 6.5 liralık fahiş fiyat artışları izledi. Zammın hemen ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte 5 gün sonra bu kez benzinde 1.5, euro dieselde 3 liralık indirime gidildi.Böylece 10 aylık dilimde akaryakıt ürünlerinin fiyatları en az üçe katlandı. Benzerlerine diğer sektörlerde de rastlandığı üzere, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa paralel yapılan zamlar, düşüş söz konusu olduğunda aynı oranda gerçekleştirilmediBir depo benzin (45 lt. baz alınarak) bugün 95 oktanda 779,85 TL, 98 oktanda 791,1 TL, euro dieselde 841,5 TL'ye doluyor.10 ayda 2 indirime rağmen yapılan 13 zamla birlikte artışlar; 95 oktan kurşunsuz benzinde 11 lira 55 kuruş (yüzde 199.8), 98 oktan kurşunsuz benzinde 11 lira 70 kuruş (yüzde 198.9), euro dieselde 12 lira 75 kuruş (yüzde 239.6) ve gazyağında ise 11 lira 73 kuruş (yüzde 221.7) olarak gerçekleşti.Küresel piyasalarda eurodieselin (Türkiye'de motorin ya da mazot) talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.